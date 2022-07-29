Владивосток, 29 июля, 2022, 05:50 — ИА Регнум. В сельские медучреждения Приморского края благодаря программе «Земский доктор и земский фельдшер» с начала года трудоустроились уже девять медработников. До конца года будет принято в общей сложности 50 врачей и 20 специалистов среднего звена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Николай Пластов. Доктор. 1966

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В настоящее время заключено девять договоров единовременной выплаты, еще 18 медработников трудоустроены и проходят испытательный срок.

«Заключены договора с врачом-кардиологом, врачом лабораторной диагностики, двумя участковыми педиатрами и двумя участковыми терапевтами. А также с двумя заведующими фельдшерско-акушерских пунктов и одним фельдшером скорой медпомощи», — пояснили в минздраве Приморья.

По программам «Земства» врачи получают выплаты от 1 до 2 млн рублей, средний медперсонал — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В 2021 году по этой программе в медучреждения Приморья трудоустроился 71 специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с учётом федеральных изменений планируется расширить категорию участников «земских» программ для решения кадровых вопросов в здравоохранении. Речь идёт о выпускниках, которые учились по целевому договору.