Пекин, , 05:50 — REGNUM Официальные данные показали, что поступления от гербового сбора в Китае выросли на 11,3% в годовом исчислении до 247,8 млрд юаней (около $36,84 млрд) в первом полугодии, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Министерства финансов КНР, за этот период доходы от гербового сбора с биржевой торговли выросли на 11,3% по сравнению с прошлым годом и составили 159,9 млрд юаней, что свидетельствует об активной торговле на рынке капитала страны. Данные министерства также показали, что бюджетные доходы Китая упали на 10,2% в годовом исчислении за тот же период и составили около 10,52 трлн юаней.

Без учета влияния возврата налоговых вычетов и льгот по налогу на добавленную стоимость, налоговые доходы страны выросли на 3,3% по сравнению с предыдущим годом.