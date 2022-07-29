Пекин, 29 июля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден решился на телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином из-за больших проблем в американской экономике, заявил политолог Люй Сян в китайской газете The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Экономическое давление — основная причина, объясняющая, почему Байден так отчаянно нуждается в общении с Си Цзиньпином», — заявил он.

По словам эксперта, проблемы с экономикой вынуждают Вашингтон идти на диалог с Пекином. Он не исключил, что в дальнейшем США будут активизировать контакты с Китаем на высоком уровне между различными ведомствами.

Люй Сян добавил, что непростая обстановка в мире вынуждает Вашингтон налаживать контакты и с другими ведущими державами. Тем не менее пока Соединенные Штаты пытаются наладить внешние отношения, чтобы потом заняться внутренними проблемами. Однако американские чиновники продолжают подрывать международные связи США в угоду политической конъюнктуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которые продлились более двух часов. В ходе разговора обсуждались различные проблемы, в том числе ситуации вокруг Украины и Тайваня. Детали переговоров пока не предоставлялись.