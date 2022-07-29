Южно-Сахалинск, 29 июля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. На Сахалине за неделю сотрудники территориального управления Росрыболовства поймали сразу пять браконьеров. Изъято более 200 хвостов горбуши, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Василий Данилов Горбуша

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Первые два браконьера были обнаружены 20 июля на реке Горянка. Ручным сачком они выловили 159 штук горбуши. Ущерб оценили в 305 598 рублей.

Ещё один житель Сахалина попался на браконьерстве на реке Горная. Он также ручным сачком выловил 22 хвоста горбуши. Ущерб — 42 284 рубля.

Двое любителей незаконной рыбалки были обнаружены на реке Туровка. Первый ставными сетями выловил 17 хвостов горбуши, второй — 20. Ущерб от браконьерской рыбалки оценили в 32 672 и 38 440 рублей соответственно.

Добыча браконьеров и орудия лова изъяты. Все материалы направлены в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине уголовное дело завели на двух жителей посёлка Ноглики. Их подозревают в вылове сахалинского тайменя, относящегося к особо ценным видам водных биологических ресурсов, занесенного в Красную книгу России.