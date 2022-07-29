Якутск, , 05:51 — REGNUM В ковидные госпитали за сутки попали 102 якутянина. Коронавирусная инфекция выявлена у 104 человек (днём ранее — 81), сообщил 29 июля телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Коронавирус Kraszdrav.ru

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Большинство новых заболевших — жители Якутска (53,8%). От всего числа проходящих лечение от коронавируса в госпиталях находится 11,43% пациентов, остальные получают медпомощь амбулаторно.

Тяжело болеют те, кто не был вакцинирован от COVID-19. Низкие темпы ревакцинации зафиксированы в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино–Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии начал расти уровень заболеваемости коронавирусом. 28 июля госпитализация потребовалась 62 пациентам.