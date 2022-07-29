Пекин, 29 июля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Операции с цифровой фиатной валютой Китая (e-CNY), достигли 83 млрд юаней (около $12,33 млрд) к концу мая этого года, сообщает агентство Синьхуа.

.ledauphine.com Китайский юань укрепляется

За этот период было совершено в общей сложности 264 млн транзакций в цифровых юанях, сообщил на пресс-конференции представитель Народного банка Китая Цзоу Лан. По словам Цзоу, к 31 мая почти 4,57 млн торговых точек были доступны для цифровых платежей в юанях.

Цзоу сказал, что центральный банк будет и дальше расширять масштабы своих пилотных программ, укреплять разработку пилотных сценариев и расширять международное сотрудничество.