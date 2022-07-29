Пекин, 29 июля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Ожидается, что к концу этого года на Китай будет приходиться девять из 20 крупнейших контейнерных портов мира, согласно прогнозному отчету, опубликованному Китайской академией наук (CAS), передает агентство Синьхуа.

Gov.cn Морской торговый порт в Китае

Среди 20 крупнейших портов Шанхай будет иметь наибольшую пропускную способность в 2022 году, цитирует прогноз China Science Daily, добавив, что в большинстве контейнерных портов Китая растет спрос на услуги по доставке, включая порт Нинбо-Чжоушань, а также порты в Циндао и Тяньцзине.

На количество контейнеров при транспортировке влияет множество факторов. По сравнению с регрессионным анализом и эконометрическими моделями, исследователи рассматривали глобальные порты как целостную систему, принимая во внимание мировую экономику, торговые ситуации и развитие судоходной отрасли, сказал директор Научного центра прогнозирования CAS Ван Шуян, который опубликовал отчет.

Несмотря на то, что мировая индустрия контейнерных перевозок замедлится в 2022 году, контейнерные перевозки в Китае остаются основой стабильного глобального развития, сказал профессор CAS Се Ган.