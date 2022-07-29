На Китай будут приходиться 6 из 20 крупнейших контейнерных портов — прогноз
Пекин, 29 июля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Ожидается, что к концу этого года на Китай будет приходиться девять из 20 крупнейших контейнерных портов мира, согласно прогнозному отчету, опубликованному Китайской академией наук (CAS), передает агентство Синьхуа.
Среди 20 крупнейших портов Шанхай будет иметь наибольшую пропускную способность в 2022 году, цитирует прогноз China Science Daily, добавив, что в большинстве контейнерных портов Китая растет спрос на услуги по доставке, включая порт Нинбо-Чжоушань, а также порты в Циндао и Тяньцзине.
На количество контейнеров при транспортировке влияет множество факторов. По сравнению с регрессионным анализом и эконометрическими моделями, исследователи рассматривали глобальные порты как целостную систему, принимая во внимание мировую экономику, торговые ситуации и развитие судоходной отрасли, сказал директор Научного центра прогнозирования CAS Ван Шуян, который опубликовал отчет.
Несмотря на то, что мировая индустрия контейнерных перевозок замедлится в 2022 году, контейнерные перевозки в Китае остаются основой стабильного глобального развития, сказал профессор CAS Се Ган.