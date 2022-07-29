Пекин, 29 июля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Лекарства, отобранные в рамках седьмого раунда программы централизованных закупок лекарств китайского правительства, будут в среднем на 48% дешевле, чем обычно, для государственных медицинских учреждений, которые их закупают, сообщает агентство Синьхуа.

ru.torange.biz Лекарства

Согласно результатам торгов, в общей сложности 327 продуктов, охватывающих 60 лекарств, выиграли тендер. Среди них лекарства от распространенных и хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет и заболевания органов пищеварения, а также от серьезных заболеваний, таких как рак легких, печени, почек и кишечника.

С момента своего создания Национальное управление безопасности здравоохранения Китая организовало в общей сложности семь раундов массовых государственных закупок, охватывающих 294 препарата. Централизованная закупка лекарств стала важным способом закупки лекарств государственными больницами.

Предпринимаются усилия для обеспечения того, чтобы лекарства, недавно отобранные в рамках текущих оптовых закупок, были доступны пациентам уже в ноябре 2022 года.