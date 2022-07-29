Чунцин, Китай, 29 июля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Новый маршрут грузовых поездов Китай — Европа, связывающий город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая с Мельцо в Италии, был ндевно запущен, сообщает агентство Синьхуа.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

Грузовой поезд, которым управляет компания China-Europe Railway Express (Chongqing) отправился из Чунцина 13 июля и сначала прибудет в Мельцо. После этого он направится в Верону, туристический город на севере Италии. Вся поездка займет около 22 дней.

Поезд перевозит товары на сумму $10 млн, которые включают предметы первой необходимости, одежду, бытовую технику и машинное оборудование, в основном из восточных и южных регионов Китая, сказал генеральный директор компании Yuxinou (Chongqing) Logistics Co., Ltd. Ци Дан.

Маршрут Китай — Европа, запущенный в марте 2011 года из Чунцина, в настоящее время обслуживает около 40 маршрутов, охватывающих почти 100 городов Азии и Европы.