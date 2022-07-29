Якутск, 29 июля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Семейная пара с дочками поехала за ягодами в Якутии и не вернулась. Вестей от них нет в течение четырёх суток, сообщило ИА SakhaDay.

Официальная группа ГУ МЧС по области в vk.com Поиски

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Елена и Степан Марковы с дочерьми 8 и 10 лет уехали за ягодами 25 июля. Раньше они неоднократно выезжали в лес на сутки-двое с ночёвками, поэтому родственники стали беспокоиться за семью только спустя несколько дней их отсутствия. Искать людей начали 29 июля, родные пропавших обратились в службу спасения и МЧС.

«Марковы выехали в сторону Верхней Амги, там по дороге густой лесной массив. Поиски осложняются отсутствием связи. Сразу же при выезде пропала связь», — рассказали родственники семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Пермском крае на реке Чусовая пропала семья. Мужчина, женщина и ребёнок отправились в путешествие на лодке.