Владивосток, 29 июля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. В Приморье в связи с нарушением российского законодательства с начала года принято 117 решений о депортации иностранных граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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За первое полугодие проведено 966 проверок за соблюдением миграционного законодательства.

За совершение иностранными гражданами правонарушений составлено 3 540 административных протоколов, направлено 380 представлений о запрете въезда иностранным гражданам и лицам без гражданства в Российскую Федерацию.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан ряда стран, в том числе Украины, ДНР и ЛНР, могут вынудить покинуть Россию после 17 августа в случае отсутствия у них разрешительных документов.