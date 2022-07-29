Молдавия, 29 июля, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Парламент Молдавии одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране из-за ситуации на Украине, заявил журналистам спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

В пользу этого решения проголосовали 52 депутата. Режим ЧП, введенный в республике 24 февраля, будет действовать еще 60 дней, начиная с 8 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что ситуация в Молдавии остается непредсказуемой из-за процессов на Украине, в связи с чем необходимо продлить в республике режим чрезвычайного положения.