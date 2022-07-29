Село Арылах, Якутия, 29 июля, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Пожар в селе Арылах Мирнинского района Якутии больше не представляет опасности для жилых построек. Возгорание локализовано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в оперативном штабе региона.

Лесной пожар

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«В район направлены самолет Бе-200, вертолёты МИ-8 и МИ-26», — пояснили в оперштабе.

С огнём борются также 33 единицы техники и 181 человек. Тем не менее, жители села продолжают выкладывать в соцсети видео, где лес продолжает гореть недалеко от населенного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, жилые дома загорелись в селе Арылах 28 июля. Огонь уничтожил три жилых дома и две хозяйственные постройки.