Париж, , 05:20 — REGNUM Рейды по проверке исполнения гражданами ограничений по использованию воды проводит полиция Франции, передает телеканал BFMTV.

Полив Pixabay.com

Ранее из-за сильной жары и засухи было ограничено использование воды в 88 из 96 департаментов французской метрополии. Полицейские, находясь в засаде, проверяют, не тратят ли граждане воду на полив лужаек.

Пойманные в первый раз лица должны пройти через разъяснительную беседу, а при повторном случае на нарушителей составляют протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля агентство France-Presse передало о том, что экстремальная засуха, которая наблюдается на большей части Испании, грозит уничтожить урожай оливок в стране.

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