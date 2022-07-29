Исламабад, , 05:09 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли, ещё 18 пострадали в результате обрушения крыши во время ливня в Пакистане. Об этом 29 июля сообщил телеканал ARY News.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Трагедия произошла ночью в деревне возле города Сахивал в провинции Пенджаб. Уточняется, что из шести погибших пятеро — женщины. Все пострадавшие были госпитализированы, на месте происшествия работают полиция и спасательные службы.

Отмечается, что поисково-спасательные работы были осложнены непрекращающимся ливнем и тёмным временем суток. Разбор завалов на месте происшествия продолжается. Причина обрушения крыши не называется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Афганистане четверо членов одной семьи погибли и трое получили ранения в результате обрушения крыши дома во время свадебной церемонии.

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