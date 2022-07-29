Мурманск, , 05:13 — REGNUM Арбитраж Мурманской области 24 августа 2022 года рассмотрит иск ФАС России к двум бывшим акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край), акции которых были изъяты в пользу государства. Госведомство оспаривает сделки по другому активу, связанному с заводом ООО «Фин-проект», которые были заключены с кипрской компанией и физлицом, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Соликамский магниевый завод»

Иск подан 12 июля 2022 года. Третьими лицами в деле фигурируют Росимущество, ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат», кипрские компании «Войеско Холдингс Лимитед», «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД», «ВСН-Ворлдвайд Корпорэт Номиниз Лимитед», «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «ВВС-Ворлдвайд Секретэриел Лимитед», «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» и налоговая инспекция. Генпрокуратура РФ проходит по делу иным лицом.

В споре речь идёт о применении последствий ничтожных сделок — договора купли-продажи от 1 декабря 2015 года, заключенного между компанией «Канемаре Энетерпрейзес Лимитед» и Игорем Пестриковым, а также о взыскании в доход РФ доли ООО «Фин-Проект». По той же схеме оспаривается договор купли-продажи между И. Шатровым и Сергеем Кирпичевым.

По делу были наложены обеспечительные меры.

По мнению ведомства, при сделках был нарушен закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства» при совершении группой лиц с участием иностранных компаний. Участники, по мнению истца, являются группой лиц, в которую входят иностранные инвесторы.

Напомним, ранее по иску Генпрокуратуры России суд вернул на баланс государства акции старейшего «Соликамского магниевого завода» из Пермского края, которые выбыли с баланса незаконно в результате приватизации. Акционерами и ответчиками по делу были Тимур Старостин, Игорь Пестриков, имевшие по 25% акций, а также миллиардер Пётр Кондрашев — 24% и Сергей Кирпичев — 15,45%. Завод в своей деятельности использует сырье Ловозерского горно-обогатительного комбината из Мурманской области, а тот в свою очередь ранее принадлежал ООО «Фин-проект», учрежденному в 2009 году. С 18 мая 2022 года собственником почти 75% доли в ООО выступает Росимущество. Еще небольшая доля есть у Сергея Кирпичева и почти 25% у Игоря Пестрикова.

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