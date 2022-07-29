Вирджиния, США, 29 июля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. До восьми человек возросло число жертв наводнения, вызванного сильными ливнями в американском штате Кентукки. Об этом 28 июля сообщил губернатор штата Энди Бешир в своём Twitter.

Альфред Сислей. Наводнение в Пор-Марли. 1876

В штате Кентукки выпало рекордное количество осадков из-за штормов, которые принесли сильные ливни на территорию региона. При этом вода продолжает прибывать.

Губернатор штата объявил режим чрезвычайного положения в шести округах. Кроме того, Бешир сообщил о восьми погибших и предупредил, что число жертв наводнения может возрасти, а сотни людей могут потерять жильё.

На сегодняшний день в штате без энергоснабжения остались более 23 тысяч абонентов. По данным администрации штата, на устранение ущерба от стихии могут уйти годы.

По словам Бешира, были задействованы полиция и национальная гвардия штата, чтобы использовать лодки и вертолёты для спасения людей, попавших в ловушки из-за резкого подъёма воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 40 пропавших без вести в результате наводнений в американском штате Вирджиния.