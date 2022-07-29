Сеул, 29 июля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 85 320 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

Уточняется, что 439 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр указывает, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют менее 90 тыс. инфицированных. Тем не менее средние показатели по приросту зараженных на текущей неделе превышают показатели прошедшей недели на 20%.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 19 620 517. Также за минувшие сутки в стране скончались 35 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 992 человека.