Лондон, , 04:39 — REGNUM Сумму в £3 млн ($3,65 млн) выручил американский актер Джонни Депп за продажу картин из своей дебютной коллекции Friends And Heroes, передал телеканал Sky News.

Джонни Депп Bielbienneboy

Они были проданы через британский интернет-магазин Castle Fine Art. Картины представляют собой портреты четырех человек с элементами ручной росписи. На них изображены певец Боб Дилан, актер Аль Пачино, актриса Элизабет Тейлор и гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс.

Цена одной картины составляла £3,95 тыс. ($4,8 тыс.), а стоимость комплекта из четырех изображений — £14,95 тыс. ($18,1 тыс.). Всего в проданной коллекции было 780 экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке была продана за $67,5 млн картина знаменитого художника Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная».

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