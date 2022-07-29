Лондон, 29 июля, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Переплата за поставки электроэнергии из Бельгии составила 5000% для властей Великобритании. Об этом 28 июля сообщил журнал The Spectator.

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Уточняется, что власти прибегли к данной вынужденной меры в период аномальной жары, чтобы избежать отключений электроэнергии в Лондоне. Кроме того, из-за практически полного отсутствия ветра уменьшился объём энергии, которую вырабатывали электрогенераторы.

Конкретную итоговую сумму, на которую была приобретена электроэнергия в Бельгии, издание не уточняет. Отмечается, что если бы Великобритания до сих пор оставалась в составе Евросоюза, то счета за электроэнергию, возможно, были бы ещё выше. Также Соединённому Королевству пришлось бы брать на себя обязательства о добровольном сокращении потребления газа из России.

Причиной дефицита электроэнергии в Великобритании стало снижение транзита топлива компанией «Газпром» по трубопроводу «Северный поток» в связи с техобслуживанием турбин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании средний годовой счёт домохозяйства за электричество к началу 2023 года может увеличиться почти вдвое и достичь отметки £3,85 тыс. ($4,6 тыс.). Причиной такого роста цен станет сокращение поставок российского газа в европейские страны.