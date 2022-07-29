Мехико, , 04:20 — REGNUM Контрабандисты бросили закрытый фургон с около 400 мигрантами на шоссе в Мексике, передает телеканал Azteca.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Контрабандисты оставили на шоссе Акаюкан-Саюла-де-Алеман на юге штата Веракрус трейлер, в котором незаконно перевозились около 400 мигрантов», — рассказали на телеканале.

Отмечается, что выбраться из фургона людям помогли местные жители. При этом сами мигранты рассказали, что начали задыхаться внутри трейлера, поэтому попытались сломать крышу. После этого на шум пришли местные жители и выпустили мигрантов на свободу.

Телеканал отмечает, что большая часть нелегалов после освобождения скрылась с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов смогли застать лишь около ста человек. Отмечается, что 12 из них было необходимо оказать медицинскую помощь в больнице.

По предварительным данным, группа мигрантов из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Гаити и Венесуэлы направлялась в США. Для того, чтобы попасть в Соединенные Штаты, они воспользовались услугами контрабандистов.