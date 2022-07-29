Токио, 29 июля, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Японская полиция в ходе расследования убийства бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ не смогла найти одну из двух пуль, попавших в политика, передает телеканал NHK со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По данным следователей, нападавший дважды выстрелил в экс-премьер-министра Японии из самодельного ружья. Две пули попали в Абэ, однако во время вскрытия врачи не смогли обнаружить одну из пуль. Следователи не исключают, что пуля могла выйти из тела во время попыток реанимации на месте происшествия.

При этом полиция проводила осмотр места происшествия спустя пять дней после нападения, однако пулю найти не смогла. Тем не менее следователи уверены, что это не помешает проведению следствия. Хотя телеканал со ссылкой на представителя полиции отметил, что пуля является важной уликой. По словам полицейского, пожелавшего остаться неизвестным, осмотр места преступления было необходимо проводить сразу после покушения.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года в городе Нара во время предвыборного митинга. Преступника, совершившего убийство, задержала полиция.