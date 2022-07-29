Витебск, Белоруссия, 29 июля 2022, 16:20 — REGNUM После того как президент России Владимир Путин поздравил ИА REGNUM с 20-летним юбилеем, Канада ввела санкции против агентства. Налицо диаметрально противоположные оценки деятельности ресурса, и белорусские журналисты государственных СМИ солидаризировались в данном случае с Канадой, а не российским лидером. Такое мнение ИА REGNUM 29 июля высказала сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.
По мнению политика, ИА REGNUM для белорусского официоза изрядный раздражитель. Поэтому каждый раз, отстаивая «независимость от России», официозные журналисты «будут припоминать, что публицисты ИА REGNUM побывали в здешнем заключении. Такова информационная «независимость».
Как сообщало ИА REGNUM, суд в Белоруссии в 2018 году приговорил Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года. Публицистов обвинили в разжигании межнациональной вражды за статьи, в которых они ратовали за углубление белорусско-российской интеграции.