Витебск, Белоруссия, 29 июля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. После того как президент России Владимир Путин поздравил ИА REGNUM с 20-летним юбилеем, Канада ввела санкции против агентства. Налицо диаметрально противоположные оценки деятельности ресурса, и белорусские журналисты государственных СМИ солидаризировались в данном случае с Канадой, а не российским лидером. Такое мнение ИА REGNUM 29 июля высказала сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Наталья Жданович в комментариях по поводу ИА REGNUM не сдерживается в спесивых выражениях. При том, что агентство в Белоруссии не запрещено, а только заблокировано. Как, например, «Комсомольская правда» или «ПолитНавигатор». Вероятно, поведение Жданович объясняется неспособностью местных экспертов открыто дискутировать, не переходя в спазматическую ненависть. Противостоять они могут лишь «змагарам», аргументов против пророссийских сил у них нет. Здешние политологи клубно-редакторских посиделок готовы лишь устраивать единодушные междусобойчики» Эльвира Мирсалимова «Белорусский режиссёр телеканала ОНТв комментариях по поводуне сдерживается в спесивых выражениях. При том, что агентство в Белоруссии не запрещено, а только заблокировано. Как, например, «Комсомольская правда» или «ПолитНавигатор». Вероятно, поведение Жданович объясняется неспособностью местных экспертов открыто дискутировать, не переходя в спазматическую ненависть. Противостоять они могут лишь «змагарам», аргументов против пророссийских сил у них нет. Здешние политологи клубно-редакторских посиделок готовы лишь устраивать единодушные междусобойчики»

По мнению политика, ИА REGNUM для белорусского официоза изрядный раздражитель. Поэтому каждый раз, отстаивая «независимость от России», официозные журналисты «будут припоминать, что публицисты ИА REGNUM побывали в здешнем заключении. Такова информационная «независимость».

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Белоруссии в 2018 году приговорил Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года. Публицистов обвинили в разжигании межнациональной вражды за статьи, в которых они ратовали за углубление белорусско-российской интеграции.