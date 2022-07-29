Москва, , 03:54 — REGNUM Пожарная сигнализация была установлена, но не сработала при возгорании в хостеле на юго-востоке Москвы. Об этом 29 июля сообщил журналистам врио начальника ГУ МЧС по городу Андрей Румянцев.

Пожар 32. mchs. gov. ru

Как уточнил представитель МЧС, на объекте установлен «Стрелец-Мониторинг», однако при возгорании в здании срабатывания сигнализации не произошло. По словам Румянцева, причина будет установлена в рамках следственных мероприятий.

Пожар в хостеле, расположенном на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, произошёл в ночь на 29 июля. В результате пожара погибли восемь человек, пострадали и были госпитализированы, как минимум, три человека.

Предварительной причиной пожара названа неисправность электрооборудования. Также отмечается, что решётки на окнах сделали невозможным спасение людей. Следователями по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело.

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