Варшава, 29 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Экспорт польских яблок в Белоруссию продолжает расти. Об этом сообщает сельскохозяйственный портал sad24. pl со ссылкой на данные Польской инспекции охраны семян и растений.

Rsn.kaluga.ru Яблоки

В июне Польша отправила в Белоруссию 10 000 тонн яблок, что на 33% больше, чем в июне прошлого года. В мае поляки экспортировала в соседнюю страну 14 448 тонн яблок, это самый высокий показатель за сезон 2021−22 года.