Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Китай и Россия являются главными конкурентами Соединенных Штатов в Африке, заявил глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Стивен Таунсенд в ходе встречи с группой военных обозревателей.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вызовы были и продолжат заключаться прежде всего в стратегических конкурентах», — заявил он.

По словам Таунсенда, главными конкурентами США на континенте являются Китай и Россия. В частности, Пекин стремится увеличить количество своих военных баз в Африке. Россию генерал обвинил в желании добывать природные ресурсы на континенте.

При этом Таунсенд считает, что террористические группировки в Африке не являются столь масштабной угрозой, как влияние России и Китая. Тем не менее он указал, что именно этот континент сейчас является местом сосредоточения наиболее влиятельных террористических организаций.