Брест, Белоруссия, 29 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Бресте огласили приговор студенту Белорусской государственной академии авиации Александру Загдаю, который обвинялся в содействии экстремистской деятельности. Об этом сообщает издание «Брестская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Молодого человека задержали в июне 2022 года и отправили в СИЗО. По версии следствия, он систематически представлял информацию о движении авиатехники в Барановичах телеграм-каналу, который белорусские власти признали экстремистским.

Действия подсудимого квалифицировали по ч.1 ст.361−4 УК РБ (Содействие экстремистской деятельности). Суд признал его виновным и назначил 2 года и 6 месяцев лишения свободы.