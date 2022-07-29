Минск, , 14:49 — REGNUM Мать 22-летнего россиянина Егора Дудникова, отбывающего 11-летний срок в Белоруссии за озвучку роликов оппозиции в период протестов 2020 года, попросила Минюст России и российское посольство в Минске ходатайствовать о переводе еë сына для отбывания наказания в Россию. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Флаги Белоруссии и России Roman Poulvas

Дудникова признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Белоруссии: разжигание вражды и призывы в интернете к действиям против национальной безопасности.

Как выяснили журналисты, после перевода в колонию положение Дудникова ухудшилось: администрация колонии неоднократно наказывала его за нарушения правил и в итоге добилась его перевода в тюрьму.

Как сообщало ИА REGNUM, Минский горсуд в ноябре 2021 года приговорил Егора Дудникова к 11 годам колонии усиленного режима. С ноября 2020 года до своего задержания в мае 2021 года Дудников озвучивал ролики для оппозиционного телеграм-канала.