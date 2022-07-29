Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Обвинение в презрении к интересам США выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому 28 июля ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеведущий прокомментировал интервью украинского лидера британскому журналисту Пирсу Моргану. В ответ на слова Моргана, что причиной инфляции в США является оказание Вашингтоном финансовой и материальной помощи Украине, Зеленский назвал проблему инфляции несущественной и вторичной.

По мнению Карлсона, такое заявление Зеленского говорит о его полном пренебрежении интересами США и исключительно потребительском интересе украинских властей к Соединённым Штатам. Карлсон указал, что власти Киева уже перестали скрывать, что им от Вашингтона нужны только деньги, а проблемы США их вообще не волнуют.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом не планирует организовывать визит президента Украины Зеленского в США.

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