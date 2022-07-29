Звенигород, Московская область, , 02:36 — REGNUM Фонд «Развития территорий» подвёл итоги тендера по выбору подрядчика на достройку проблемных объектов в Звенигороде. Закупка с начальной ценой почти 6 млрд рублей признана не состоявшейся, так как на участие поступила только одна заявка, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Данные единственного участника в протоколе не фигурируют, также не сообщается, будет ли ему предложен контракт по заявленной цене.

Напомним, в тендере речь шла о жилых домах серии И-155ММ, расположенных в районе Восточный города Звенигорода (мкр. № 2, 3, к.9,10,13). Работы в зависимости от дома должны были завершить за 13-14,5 месяца. На подготовку отводился один месяц.