Москва, 29 июля 2022, 02:24 — REGNUM Минпромторг России объявил открытый конкурс на оказание услуг по организации участия ведомства в выставочном мероприятии «Янтарная неделя 2022». За эти услуги готовы заплатить 10 млн рублей. Итоги тендера подведут 12 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Композиция из янтаря
Композиция из янтаря
Марина Каширская © ИА REGNUM

В описании предмета закупки уточняется, что стратегия развития янтарной отрасли России до 2025 года среди прочего нацелена на создание имиджа Калининградской области как центра художественной обработки и изучения янтаря, а также использование туризма для продвижения продуктов переработки янтаря. Ювелирная выставка является частью этой стратегии.

Мероприятие планируется провести 3–4 сентября 2022 года в Калининграде. Контракт будет действовать по 10 ноября 2022 года.

«В ходе организации оказания услуг исполнитель может привлекать спонсорские средства, а также внебюджетное финансирование», — уточняется в документации.