Москва, 29 июля, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Минпромторг России объявил открытый конкурс на оказание услуг по организации участия ведомства в выставочном мероприятии «Янтарная неделя 2022». За эти услуги готовы заплатить 10 млн рублей. Итоги тендера подведут 12 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Композиция из янтаря

В описании предмета закупки уточняется, что стратегия развития янтарной отрасли России до 2025 года среди прочего нацелена на создание имиджа Калининградской области как центра художественной обработки и изучения янтаря, а также использование туризма для продвижения продуктов переработки янтаря. Ювелирная выставка является частью этой стратегии.

Мероприятие планируется провести 3–4 сентября 2022 года в Калининграде. Контракт будет действовать по 10 ноября 2022 года.

«В ходе организации оказания услуг исполнитель может привлекать спонсорские средства, а также внебюджетное финансирование», — уточняется в документации.