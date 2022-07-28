Пермь, 29 июля, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которым у четырех физлиц были изъяты акции ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край). Имущество по иску Генпрокуратуры России было возвращено на баланс государства как из чужого незаконного владения. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в течение двух месяцев со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Соликамский магниевый завод»

«Решение Арбитражного суда Пермского края от 11 мая 2022 года по делу № А50-24 570/2021 оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — гласит результативная часть постановления, а подробный вердикт пока не обнародован.

Напомним, в мае 2022 года суд признал обоснованными претензии надзорной инстанции. В ходе заседания отмечалось, что в период 1992–1996 годов было сделано отчуждение акций АО «Соликамский магниевый завод», преобразованного из госпредприятия, и имущество выбыло из собственности государства, помимо его воли «с нарушением действующего в период приватизации законодательства». Два ответчика в ходе слушаний среди прочего пытались отбить иск отсылкой к пропуску срока исковой давности.

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