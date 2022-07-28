Абуджа, 29 июля, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Не менее 30 вооруженных боевиков ликвидировали военнослужащие Нигерии в пригороде столицы страны Абуджи. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя нигерийских вооруженных сил.

ВС Нигерии

Сообщается, что президентская гвардейская бригада Нигерии ликвидировала группу боевиков в районе Бвари в пригороде столицы страны. По словам представителя нигерийской армии, вооруженные экстремисты устроили засаду для военнослужащих, после чего завязался бой.

После перестрелки военные начали зачистку деревень Каву и Идо. Им удалось ликвидировать боевиков, а также уничтожить их схроны. Всего в ходе операции были уничтожены до 30 членов вооруженных бандформирований. О потерях среди военных не сообщается.