Вашингтон, 29 июля, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден считает, что не вправе принимать за спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси решение о поездке на Тайвань. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Президент сам был сенатором, он понимает этот процесс: члену Конгресса не говорят, куда он может ездить, а куда не может. Он считает, что это должна решать спикер», — заявила она.

Пресс-секретарь добавила, что официально о поездке Пелоси на остров не объявлялось. В связи с этим она считает, что возможность визита спикера является лишь «гипотетической».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай заявил о готовности дать ответ в случае визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В Пекине подчеркнули, что такая поездка будет расцениваться как попытка Вашингтона нарушить территориальную целостность Китая.