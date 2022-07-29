Москва, , 01:48 — REGNUM Пожар в многоэтажном здании, где располагался хостел, был ликвидирован на юго-востоке Москвы. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Возгорание произошло на первом этаже 16-этажного дома, где располагался хостел. По предварительной информации, площадь пожара составила 150 кв. метров, горели три комнаты и коридор.

Уточняется, что восемь человек были обнаружены без признаков жизни, ещё три человека были переданы в руки медиков. Ликвидация пожара произошла в 00:47 мск, в ходе проведения разведки и борьбы с огнём был спасён один человек.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины возникновения пожара. В качестве предварительной причины названа неисправность электрооборудования. В пресс-службе АО «Мосгаз» сообщили, что здание не было газифицировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате пожара в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек.

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