Вашингтон, 29 июля, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Чистая прибыль американской корпорации Apple по итогам второго квартала 2022 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на $2,3 млрд и составила $19,442 млрд, сообщается в квартальном отчете на сайте компании.

Jared Smith Apple

При этом выручка от продажи продуктов Apple упала на $0,5 млрд, однако выручка от предоставления различных услуг организацией увеличилась на $2 млрд по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская корпорация McDonald’s объявила, что не досчиталась $1,2 млрд после своего ухода из России.