Бразилиа, 29 июля, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Бразилия, Аргентина и Мексика отказались присоединиться к позиции американских стран по осуждению ситуации на Украине, говорится в декларации по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA).

Иван Шилов ИА REGNUM Латинская Америка

Мероприятие прошло в бразильской столице. В документе отмечается, что Аргентина и Бразилия признают роль ООН в вопросе достижения мира и безопасности, считая, что эта организация обладает соответствующими полномочиями для проработки вопросов по ситуации вокруг Украины.

В свою очередь мексиканская сторона полагает, что CMDA не уполномочена рассматривать украинскую проблему, и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии по роли Организации Объединенных Наций.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что его страна занимает нейтральную позицию в отношении специальной военной операции России на Украине.

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