Токио, 29 июля, 2022, 01:26 — ИА Регнум. В Японии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 233 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба японского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Отмечается, что уже второй день подряд прирост заболевших COVID-19 в Японии достигает рекордных показателей. В частности, в Токио за 28 июля выявили 40 406 инфицированных. Такой показатель фиксируется в японской столице впервые с начала пандемии.

Японские власти отмечают, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией резко возросла нагрузка на систему здравоохранения. Эксперты связывают такой рост заболеваемости со стремительным распространением разновидности BA.5 штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.