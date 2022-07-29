Москва, , 01:25 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли в результате пожара в многоэтажном хостеле на юго-востоке Москвы. Об этом 29 июля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

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По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже многоэтажного дома на улице Алма-Атинской. По данному адресу расположен хостел. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

В настоящее время пожар локализован, есть погибшие. По уточнённой информации, погибли восемь человек, ещё три человека были переданы медикам.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Спасатели продолжают пролив конструкций и разбор завалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону будут судить майнинговой фермы после пожара в жилом доме.

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