Тегеран, , 01:21 — REGNUM Полиция Ирана задержала пятерых подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в ходе спецоперации были задержаны лидер и члены шпионской сети, связанной с Израилем. По данным иранской полиции, эта группа занималась сбором информации о важных объектах Исламской Республики. При этом шпионы вербовали агентов, обещая им финансовое вознаграждение.

Полиция Ирана утверждает, что подозреваемые принимали участие в поджогах, распространяли антииранскую пропаганду, а также проходили подготовку к диверсионным действиям на территории Исламской Республики. В ходе обысков у подозреваемых изъяли обмундирование, сотовые телефоны и SIM-карты.

Других подробностей пока не приводится.