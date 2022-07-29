Нью-Йорк, США, , 01:14 — REGNUM Совет Безопасности Организации Объединенных Наций решил продлить срок действия миссии ООН по поддержке мира в Ливии (МООНПЛ) до конца октября. Об этом свидетельствуют итоги голосования членов Совбеза.

Совбез ООН Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вместе с тем первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что действующая конфигурация мер ООН по посредничеству в указанной республике не отвечает проблемам урегулирования в стране.

Российский дипломат назвал ненормальной ситуацию, когда МООНПЛ в течение длительного времени фактически «обезглавлена» и это ограничивает инструментарий, который есть в распоряжении миссии. Полянский также подчеркнул, что пребывание специального советника генерального секретаря Стефани Уильямс на своем посту «неоправданно затянулось» и напомнил, что ее назначение было временной мерой.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Al-Hadath передал о том, что представители вооруженных формирований западной и восточной Ливии провели встречу в Марокко и договорились о прекращении огня.

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