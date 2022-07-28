Вашингтон, 29 июля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не планирует организовывать правительство США. Об этом 28 июля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга для журналистов.

The White House Карин Жан-Пьер

На вопрос о том, направлялось ли американскими властями приглашение украинскому лидеру посетить Вашингтон и насколько вероятен приезд Зеленского в США, Жан-Пьер ответила, что правительство США поддерживает контакты с правительством Украины. Также пресс-секретарь Белого дома уточнила, что президент США Джозеф Байден регулярно общается с украинским лидером Зеленским, однако никаких планов по поводу поездки президента Украины в Вашингтон, о которых стоило бы сообщить, на данный момент нет.

«Мы высоко оценили визит президента Зеленского в прошлом году, когда он приезжал к нам в город и посетил Белый дом. Его супруга, как вы знаете, госпожа Зеленская, встретилась с президентом и первой леди… совсем недавно, по-моему, на прошлой или позапрошлой неделе», — отметила Жан-Пьер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Конгрессе США фотосессия президента Украины Владимира Зеленского с его супругой для журнала Vogue вызвала резкую реакцию у нескольких членов палаты представителей США.