Липецкая область, 5 октября, 2011, 16:52 — ИА Регнум. Звание "Учитель года России - 2011" завоевал учитель биологии средней школы села Баловнево Данковского района Липецкой области Алексей Овчинников . Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе областной администрации, по итогам Всероссийского конкурса он признан абсолютным победителем.

Сегодня на торжественной церемонии награждения в Москве липецкий педагог получил "Большого хрустального пеликана". Кроме того, он на один год получил статус общественного советника министра образования и науки Российской Федерации. С победой учителя из Липецкой области поздравил Президент России Дмитрий Медведев .

Главный педагогический смотр проводится уже 11 лет. В этом году конкурс проходил под девизом "Учить и учиться". В нем приняли участие 75 человек - 60 женщин и 15 мужчин из всех федеральных округов. Только шесть конкурсантов, в том числе Алексей Овчинников, представляли сельские школы. Средний возраст участников - 39 лет, 12 конкурсантов преподают русский язык и литературу, столько же работают в начальных классах.

Представителю Липецкой области столь высокая награда достается впервые. Несколько раз, участвуя в конкурсе, липецким педагогам удавалось входить в пятерки сильнейших, но до победы дойти не удалось никому. В следующем году финал Всероссийского конкурса "Учитель года-2012" будет проводить у себя именно Липецкая область.