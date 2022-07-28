Абуджа, 29 июля, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Не менее 20 боевиков из экстремистских организаций ликвидировали военнослужащие Нигерии на северо-востоке страны за прошедшие две недели, сообщает пресс-служба нигерийской армии.

Нигерия

Сообщается, что спецоперация по борьбе с вооруженными боевиками проводилась в ряде районов северо-востока Нигерии. В общей сложности были ликвидированы 20 экстремистов, еще 2016 боевиков и их семьи сдались властям. Всего в 2022 году в Нигерии сдались около 55 тыс. террористов и членов их семей.

Также в ходе спецоперации силовикам удалось освободить нескольких женщин и детей, похищенных боевиками в апреле 2014 года. Всех освобожденных жителей страны, а также изъятые у боевиков вещи передали в профильные ведомства.