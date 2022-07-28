Вашингтон, 29 июля, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии 35 истребителей F-35, а также боеприпасов и сопутствующего оборудования к ним. Об этом сообщается на сайте управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Общая сумма всех контрактов достигает $8,4 млрд. Помимо самолетов, Берлин может получить от Вашингтона 37 авиационных двигателей и другие комплектующие к боевым машинам. Кроме того, США одобрили продажу ФРГ программного обеспечения к F-35.

Далее Госдеп должен уведомить о своем решении Конгресс Соединенных Штатов, у которого после будет 30 дней на рассмотрение этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля канадский министр обороны Анита Ананд объявила, что Канада продаст Украине 39 бронированных автомобилей, произведенных компанией General Dynamics.