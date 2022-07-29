Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Награду в размере до $10 млн за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и «Агентстве интернет-исследований» (Internet Research Agency — IRA) пообещал Госдепартамент США. Об этом сказано в распространённом 28 июля заявлении пресс-службы внешнеполитического американского ведомства.

Евгений Пригожин Правительство Российской Федерации

«Госдепартамент ищет информацию об «Агентстве интернет-исследований», Евгении Викторовиче Пригожине, связанных российских структурах и партнёрах в связи с их участием во вмешательстве в американские выборы», — сказано в документе.

По мнению Госдепа США, организация «Агентство интернет-исследований», которую якобы финансирует Пригожин, в 2014 году начала деятельность по вмешательству в политическую систему США, включая влияние на ход президентских выборов в 2016 году, со стратегической целью посеять раздор.

Также перечисляются российские компании, через которые IRA, якобы, осуществляла своё вмешательство в американскую политическую систему, в том числе: ООО «Интернет Исследования», ООО «МедиаСинтез», ООО «ГлавСеть», ООО «МиксИнфо», ООО «Азимут» и ООО «НовИнфо».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США обещал награду в размере до $10 млн за любые сведения об иностранном вмешательстве в американские выборы получит тот, кто предоставит соответствующую информацию.

Напомним, что обвинения в адрес России в попытках оказать влияние на ход выборов в США, в том числе на президентские выборы и на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре текущего года, выдвигались Вашингтоном неоднократно. Всякий раз Москва опровергала такие утверждения, в том числе на самом высоком уровне.

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