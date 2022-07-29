Лондон, , 08:51 — REGNUM Американская телесеть PBS начала производство сериала, посвящённого Клементине Черчилль. Об этом сообщило издание Deadline.

Фултонская речь. Уинстон Черчилль

Предстоящее шоу будет состоять из пяти серий и расскажет подробности жизни супруги британского премьер-министра. Сценарий для проекта подготовит Маргарет Нэгл («Подпольная империя»).

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Альфонсо Куарон снимет фильм про писателя Филипа К. Дика. Одним из продюсеров картины выступит актриса Шарлиз Терон.

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