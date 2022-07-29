Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Мексиканский режиссёр Альфонсо Куарон и американская актриса Шарлиз Терон собираются спродюсировать фильм о писателе Филипе К. Дике и его сестре Джейн. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Шарлиз Терон Gage Skidmore

Предстоящая лента получит название «Джейн», а её сюжет будет рассказан в виде альтернативной биографии Дика, где его сестра не умерла во младенчестве. Сценарий для фильма напишет дочь писателя Айса Хаккетт.

Напомним, в июне 2022 года стало известно, что биографическая книга Only Apparently Real Пола Уильямса, рассказывающая о Филипе К. Дике, будет экранизирована. В качестве продюсеров будущей ленты выступят Майкл Рихтер и Джон Шестак.

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